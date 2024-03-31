Bayern Münih şaştı kaldı

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Bayern Münih şaştı kaldı
Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı ve ligin bitimine 7 hafta kala 3 galibiyet daha alması durumunda şampiyonluğunu garantileyecek.

Leverkusen, Hoffenheim karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirdi. Andrich ve Schick'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle puanını 73'e yükselten Leverkusen, Bayern Münih'in Dortmund'a yenilmesiyle liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen, bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi ve tüm kulvarlarda 39 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Almanya Kupası'nda da başarılı bir grafik çizen Leverkusen, yarı finalde Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde de iddialı olan Leverkusen, grup aşamasını mükemmel bir performansla tamamladı ve son 16 turunda Karabağ'ı eleyerek çeyrek finalde West Ham United ile eşleşti.

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