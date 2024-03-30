UEFA ve FIFA olaya el attı. TFF gelen Fenerbahçe uyarısı ile şok oldu

Kaynak: Fotospor
UEFA ve FIFA olaya el attı. TFF gelen Fenerbahçe uyarısı ile şok oldu
Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi halinde UEFA ve FIFA'ya ne yapacaklarını soran TFF'ye iki ayrı cevap geldi.

2 Nisan’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe Süper Lig’den çekilip çekilmemeyi tartışacak.

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Sarı-lacivertlilerin ne karar alacağı merak konusu olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olası bir çekilmeye karşı önlemlerini almaya başladı.

Durumu FIFA ve UEFA yetkilileri ile istişare eden TFF’ye iki farklı cevap geldi.

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"FENERBAHÇE İTİRAZ EDERSE DİSİPLİN KOMİTEMİZ DEVREYE GİRER"

UEFA TFF’ye verdiği cevapta “biz sadece Avrupa Kupaları'yla ilgili yaptırımlar ile ilgili çalışmalar yapabiliriz. Eğer TFF, Fenerbahçe'ye ceza verip Avrupa Kupaları'na göndermez ve Fenerbahçe buna itiraz ederse disiplin komitemiz devreye girer, "Mucbir" bir sebep var mı araştırır, Ancak bizim için son karar TFF'nindir” dedi.

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"FIFA'NIN ÖNCELİĞİ TFF'NİN VERDİĞİ KARARLARDIR"

FIFA ise TFF’ye konuya ilişkin verdiği cevapta “bizim muhatabımız TFF'dir, TFF'nin kendi içinde ve kurullarında verdiği kararlar çekilme veya benzeri kararları alan takımı tatmin etmezse bize başvurabilir, O zaman biz bunu inceler ve karara bağlarız. Ancak FIFA'nın önceliği TFF'nin verdiği kararlardır” ifadelerini kullandı.

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