TFF mahkemeye raporunu verdi. Büyük skandal ortaya çıktı. O belgeye Yeniçağ ulaştı

YENİÇAĞ SPOR – ÖZEL HABER

Metin Tokat yönetimi, tekrar TFFHGD Genel Merkez Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Şubat ayında resmi hesabından attığı tweet’le Türkiye Futbol Federasyonu’nda mentor olarak görev yaptığını ifade etmişti.

Ancak, TFF'nin resmi birimlerinden alınan resmi yazıda, Tokat'ın herhangi bir mentorluk görevinde bulunmadığı net bir şekilde belirtiliyor. Bu durum yalnızca Metin Tokat’ın kendisini destekleyenler açısında değil, hakem camiasında da ses getirdi.

Özellikle destekçilerinin bulunduğu illerdeki insanlar da Tokat’ın resmi iddialarına güvenerek onu savunmuştu. Ancak gerçekler ortaya çıkınca, bu illerdeki insanlar da hayal kırıklığına uğradı. Söz konusu açıklama ve sonrasında ortaya çıkarılan belge, Türk hakemliğine olan güveni sarsarken, insanların akıllarında soru işaretleri de oluşturdu.​​​​​​​

“VİZEM VAR” DEMİŞTİ

Başkan adayı Metin Tokat, 25 Şubat 2024’te attığı tweet’te şu ifadeleri kullanmıştı: “Bulunduğum mentor kadrosu hasebiyle TFFHGD Ankara Şubesi’nin 2023-2024 sezonunda vizeli üyesiyim. Ankara şube seçiminde oy kullandım. Dernek seçimleri ile ilgili seçme ve seçilme hakkımla ilgili ortaya atılan iddialar belli bir amaca hizmet etmekte olup, asılsızdır.”

BELGE TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Fakat Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Yeniçağ’ın ulaştığı 15 Mart 2024 tarihli belgede Tokat’ın vize durumuna ilişkin onaylı olarak, “2023-2024 sezonuna yönelik olarak mentor kadrosu belirlenmesi, atama ve eğitimleri hakkında herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle ilgili hakkında da vize işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir” ibaresi yer alıyor.

İŞTE O BELGE: