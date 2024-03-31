Fenerbahçe TFF'nin erteleme teklifini reddetti

Son haftaların en çok gündem olan takımı Fenerbahçe önümüzdeki 9 gün içerisinde Süper Lig’de Adana Demirspor Süper Kupa’da Galatasaray ve Konferans Ligi’nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe yönetimi yoğun tempo nedeniyle Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa’nın ertelenmesini isterken TFF yapılan başvuruyu reddederek maçın planlandığı gibi 7 Nisan’da oynanacağını açıkladı.

TFF’nin bu kararı taraftarların yoğun protestosuna neden olurken federasyon başka bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

TFF Fenerbahçe’ye 11 Nisan’da oynanacak Olympiakos maçından 3 gün sonraki Fatih Karagümrük maçını erteleyebileceklerini iletti.

Gelen bu teklifi değerlendirmeye alan yönetim maçın ertelenmesi halinde Galatasaray ile oluşacak olası puan farkı ve oyuncuların isteği nedeniyle reddetti.