Fenerbahçe TFF'nin erteleme teklifini reddetti

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe TFF'nin erteleme teklifini reddetti
TFF'nin erteleme teklifinin Fenerbahçe tarafından kabul görmediği ortaya çıktı.

Son haftaların en çok gündem olan takımı Fenerbahçe önümüzdeki 9 gün içerisinde Süper Lig’de Adana Demirspor Süper Kupa’da Galatasaray ve Konferans Ligi’nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe yönetimi yoğun tempo nedeniyle Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa’nın ertelenmesini isterken TFF yapılan başvuruyu reddederek maçın planlandığı gibi 7 Nisan’da oynanacağını açıkladı.

TFF’nin bu kararı taraftarların yoğun protestosuna neden olurken federasyon başka bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

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TFF Fenerbahçe’ye 11 Nisan’da oynanacak Olympiakos maçından 3 gün sonraki Fatih Karagümrük maçını erteleyebileceklerini iletti.

Gelen bu teklifi değerlendirmeye alan yönetim maçın ertelenmesi halinde Galatasaray ile oluşacak olası puan farkı ve oyuncuların isteği nedeniyle reddetti.

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