Bayern Münih Gonçalo Ramos için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olmasının ardından golcü oyuncunun yeri dolmadı.

Bayern Münih, forvet bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Alman devi gündemine Benfica'da forma giyen Portekizli yıldız Gonçalo Ramos'u aldı.

Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre; transfer dönemi için 100 milyon euro bütçe ayırdı.

Bayern Münih'in golcü transferi için Gonçalo Ramos'a öncelik verdiği belirtildi.

Ayrıca oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçildiği belirtildi.

Bayern Münih'in listesine aldığı diğer golcü isimler;

Randal Kolu Mouani - Frankfurt

Victor Osimhen - Napoli

Harry Kane - Tottenham