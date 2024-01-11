Miçotakis Yunan Adalarına vize tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık’ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretiyle birlikte gündeme gelen Yunan Adalarına vize kolaylığıyla ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarih verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk turistlere 10 odaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın mart ayında başlayacağını söyledi. vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.

Vize kolaylığının ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirten Miçotakis, anlaşmanın sürekli olacağına inandığını kaydetti. Miçotaki ayrıca Türk-Yunan ilişkilerini de değerlendirdi.

Türkiye'nin Amerika'dan F-16 talebiyle ilgili soruya yanıt veren Miçotakis,

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunan lider,"Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" şeklinde konuştu.