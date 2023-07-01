Bayram dönüşü 18 araç birbirine girdi. İstanbul yolunda trafik kilitlendi

Bolu’da bayram tatili dönüşü meydana gelen trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde trafik kilitlendi.

Bayram dönüşü 18 araç birbirine girdi. İstanbul yolunda trafik kilitlendi

Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

743fad105e98e0c0992a9052ab4eee34.jpg

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

92e23501920d7481a65b9ef3785b2abd.jpg

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu Güncel
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmayacak Güncel
Kars'ta bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmayacak
Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi! Spor
Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi!
Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı Güncel
Ardahan'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı
Fransa’da İngilizce ve Fransızca ders veren akademisyene akıl almaz tavsiye: “Fransızca öğrenin” Güncel
Fransa’da İngilizce ve Fransızca ders veren akademisyene akıl almaz tavsiye: “Fransızca öğrenin”
Polis şüphelendi durdurdu. Üstünden tam 9 parça… Güncel
Polis şüphelendi durdurdu. Üstünden tam 9 parça…
Anne ayı ile 2 yavrusu sokaklara indi Güncel
Anne ayı ile 2 yavrusu sokaklara indi