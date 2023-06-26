Bayramda diş sağlığı için neler tüketilmemeli? Uzmanı uyardı

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, Kurban Bayramı'nda aşırı tüketilen şeker ve etlerin diş sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Bayramda diş sağlığı için neler tüketilmemeli? Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı'nda aşırı tüketilen şeker ve etlerin diş sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, “Bayramda fazla tüketilen şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı için zararladır” sözlerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda özellikle lifli gıdalardan birisi olan kırmızı etin doğru şekilde tüketilmesine, şekerli ve asitli gıdaların ise mümkün mertebede az kullanılması gerektiğini belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener şunları belirtti:

“Bayramda özellikle fazla alınan şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı açısından olumsuzdur. Kurban Bayramı’nda lifli gıda olan etin dişler arasında kalabilme ihtimali çok fazladır. Kemikli etleri sert bir şekilde ısırarak dişleri kırma durumuna yol açabiliyor. Özellikle dişleri fırçalamama durumunda bol suyla çalkalama bir nebze olsun hem asidik ortamı rahatlatması açısından hem de şekerli gıdaların dişler üzerinde uzaklaşması açısından faydalı olabilir. Diş fırçalanması zaten şarttır ama özellikle et gibi lifli gıdalar yendiğinde dişlerin arasını temizlemek açısından arayüz fırçası ve diş ipi kullanımı da düşünülebilir. Uzun bir tatilde diş hekimine ulaşmak zor olabilir. Dişte kırık veya hassasiyet oluşma durumlarında birkaç gün ağrı kesici ile idare edip hemen bayram sonrası diş hekimi ziyareti yapılmalıdır”

Şeker tüketim konusunda da uyarılarda bulunan Dt. Ali Şener, “Şeker mümkün mertebede az tüketilmelidir. Sadece diş sağlığı değil genel vücut sağlığı açısından da az tüketilmesini öneririz. Tüketilme yapıldıktan sonra eğer diş fırçalama imkanı yoksa ağız bol miktarda su ile çalkalanmalı ki dişler üzerindeki artıklar uzaklaştırılabilsin” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Uzmanından bayramda hayat kurtaran beslenme önerileri
Kurban eti nasıl pişirilmeli? Uzmanı açıkladı
Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?
Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı Güncel
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor
Valencia'ya muhteşem karşılama Spor
Valencia'ya muhteşem karşılama