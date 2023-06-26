Bayramda diş sağlığı için neler tüketilmemeli? Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı'nda aşırı tüketilen şeker ve etlerin diş sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, “Bayramda fazla tüketilen şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı için zararladır” sözlerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda özellikle lifli gıdalardan birisi olan kırmızı etin doğru şekilde tüketilmesine, şekerli ve asitli gıdaların ise mümkün mertebede az kullanılması gerektiğini belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener şunları belirtti:

“Bayramda özellikle fazla alınan şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı açısından olumsuzdur. Kurban Bayramı’nda lifli gıda olan etin dişler arasında kalabilme ihtimali çok fazladır. Kemikli etleri sert bir şekilde ısırarak dişleri kırma durumuna yol açabiliyor. Özellikle dişleri fırçalamama durumunda bol suyla çalkalama bir nebze olsun hem asidik ortamı rahatlatması açısından hem de şekerli gıdaların dişler üzerinde uzaklaşması açısından faydalı olabilir. Diş fırçalanması zaten şarttır ama özellikle et gibi lifli gıdalar yendiğinde dişlerin arasını temizlemek açısından arayüz fırçası ve diş ipi kullanımı da düşünülebilir. Uzun bir tatilde diş hekimine ulaşmak zor olabilir. Dişte kırık veya hassasiyet oluşma durumlarında birkaç gün ağrı kesici ile idare edip hemen bayram sonrası diş hekimi ziyareti yapılmalıdır”

Şeker tüketim konusunda da uyarılarda bulunan Dt. Ali Şener, “Şeker mümkün mertebede az tüketilmelidir. Sadece diş sağlığı değil genel vücut sağlığı açısından da az tüketilmesini öneririz. Tüketilme yapıldıktan sonra eğer diş fırçalama imkanı yoksa ağız bol miktarda su ile çalkalanmalı ki dişler üzerindeki artıklar uzaklaştırılabilsin” şeklinde konuştu.