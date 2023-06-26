Uzmanından bayramda hayat kurtaran beslenme önerileri

İHA’nın haberine göre; Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, et tüketiminin arttığı kurban bayramlarında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini işaret ederek şunları söyledi:

“Bayramlar ailelerin bir araya geldiği, tatlıların hazırlandığı ve büyük sofraların kurulduğu özel günlerdir. Bununla birlikte toplum sağlığı açısından Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin gösterilmesi son derece önemlidir. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir”

HİJYENE DİKKAT

Kurban bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da geldiğini belirten Dr. Yılmaz “Alınması gereken önlemler herkes için geçerli. Kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman ki gibi özen gösterilmesi gerekir. Kurban kesiminin gerekli dini hükümlere uygun sağlık ve çevre şartlarına bağlı kalarak ortam koşullarının hijyenik hale getirilmesi, başta hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatlarını çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, gibi konularda halkımızın bilgilendirilmesi çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz ediyor. Kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kurban kesim yerlerinin ve kesim sonrası etin işlenmesi esnasında gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel temizlik kuralları ihmal edilmemeli ve kesim işlemleri sırasında gerekli olmayan kişiler kesinlikle bu alanlarda olmamaları gerekir” ifadelerinde bulundu

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ

Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar yaşanabildiği belirten Yasin Yılmaz, “Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın, yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışmamaları gerekir. Kurban Bayramında da ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olmalı sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, kilo kontrolü sağlamak ve kurban bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla her gün düzenli olarak fiziksel aktivite/ yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak ise başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin Kurban bayramını kutladı.