Uzmanından bayramda hayat kurtaran beslenme önerileri

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kurban bayramında sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Uzmanından bayramda hayat kurtaran beslenme önerileri

İHA’nın haberine göre; Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, et tüketiminin arttığı kurban bayramlarında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini işaret ederek şunları söyledi:

“Bayramlar ailelerin bir araya geldiği, tatlıların hazırlandığı ve büyük sofraların kurulduğu özel günlerdir. Bununla birlikte toplum sağlığı açısından Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin gösterilmesi son derece önemlidir. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir”

HİJYENE DİKKAT

Kurban bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da geldiğini belirten Dr. Yılmaz “Alınması gereken önlemler herkes için geçerli. Kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman ki gibi özen gösterilmesi gerekir. Kurban kesiminin gerekli dini hükümlere uygun sağlık ve çevre şartlarına bağlı kalarak ortam koşullarının hijyenik hale getirilmesi, başta hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatlarını çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, gibi konularda halkımızın bilgilendirilmesi çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz ediyor. Kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kurban kesim yerlerinin ve kesim sonrası etin işlenmesi esnasında gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel temizlik kuralları ihmal edilmemeli ve kesim işlemleri sırasında gerekli olmayan kişiler kesinlikle bu alanlarda olmamaları gerekir” ifadelerinde bulundu

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ

Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar yaşanabildiği belirten Yasin Yılmaz, “Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın, yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışmamaları gerekir. Kurban Bayramında da ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olmalı sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, kilo kontrolü sağlamak ve kurban bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla her gün düzenli olarak fiziksel aktivite/ yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak ise başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin Kurban bayramını kutladı.

İlgili Haberler
Kalp hastalarının dikkat etmesi gereken 11 kural. Yaz sıcakları çıkışı
Öne Çıkanlar
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Son Haberler
Uğurcan Çakır Premier Lig'e gidiyor Spor
Uğurcan Çakır Premier Lig'e gidiyor
Araplar dostumuz değildir diyen imam hutbeden haykırdı: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur Güncel
Araplar dostumuz değildir diyen imam hutbeden haykırdı: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı Güncel
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR
'Galatasaray Paredes ile anlaştı' Spor
'Galatasaray Paredes ile anlaştı'
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin Sağlık
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı