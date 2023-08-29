Polis memurumu Hakan Telli'nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 37 şüpheli tutuklandı

Polis memuru Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik, 25 Ağustos'ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlemiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Hakan Telli isimli polis memuru şehit olmuş, aynı ekipte yer alan Ahmet Yasin Çevik adlı emniyet görevlisi ağır yaralanmıştı.

Şüpheli Diyar Anucur'un öldürüldüğü olayın ardından ilk etapta yaralanan O.A ile birlikte aynı evde yaşayan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

97 ADRESE ZİNCİRLEME OPERASYON

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli kişinin liderliğindeki “Anucurlar” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi savcılık tarafından 37 şüpheli ‘suç örgütü kurmak, yönetmek', ‘suç örgütü üyeliği', ‘nitelikli kasten öldürme', ‘uyuşturucu madde ticareti' ve ‘6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.