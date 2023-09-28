Bayrampaşa'da karşıya geçmeye çalışan kadın sele kapılarak sürüklendi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Orta Mahalle'sinde bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte sel oluştu. Kaldırımda ilerleyen bir kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken sele kapıldı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış Bayrampaşa Orta Mahalle'sinde sele neden oldu. Kaldırımda ilerleyen bir kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken sele kapılarak sürüklendi. Kadının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı bildirildi.