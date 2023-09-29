İstanbul Valiliği açıkladı: Metrekareye 218 kilogram yağış düştü

İstanbul genelinde gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışta Arnavutköy ve çevre ilçelerde su basması ve yıkılmalar meydana geldi.

Gece saatlerinde Arnavutköy ve Sultangazi’ye giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamlığı önünde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

"BEKLENTİMİZ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK YAĞIŞLARIN ZARARSIZ ATLATILMASIDIR"

“Su basan yerler, bodrum katları başta olmak üzere oralardaki yaşayan vatandaşlarımızın bu gece orada kalmamaları başka bir yerde barınmaları, barınacak yeri yoksa kamu eliyle misafir edilmesi hem AFAD hem de emniyet aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuruluyor. Bu arada su basan yerlerin su tahliyesi, temizliğinin yapılması, yarın itibarıyla hasar tespiti yapılması planlanıyor. Beklentimiz, yarın öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır. Burada tüm kurumlar 7/24 görevinin başında. Vatandaşlarımızın özellikle su basan yerlerde bulunmamaları hayati önem taşıyor. Tekrardan ilimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, sağanak yağış ile ilgili valiliğin resmi sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Yazılı açıklamada, sağanağın etkili olduğu ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarına ilişkin bilgi verildi.

METREKAREYE 218 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Valiliğe göre; Arnavutköy’de metrekareye 218 kilogram, Silivri’de metrekareye 42,5 kilogram, Çatalca’da metrekareye 49.5 kilogram, Sancaktepe metrekareye 32.5 kilogram yağış düştü.

Açıklamada, Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınlarının meydana geldiği ve ekiplerin su baskınlarına ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

EN ÇOK OLAY ARNAVUTKÖY'DE YAŞANDI

Valilikten yapılan açıklamada, "Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir. Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne bin 565 ihbar gelmiştir. Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Kızılay, İBB, Kaymakamlıklar, İlçe belediyeleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Defterdarlığa bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da kapalı herhangi bir yol bulunmadığı vurgulanan açıklamada, su baskınlarında ölen ya da yaralanan vatandaşın bulunmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji verilerine göre yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceği kaydedilerek, "Özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir" denildi.