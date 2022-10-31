Boğazına yaptığı hamleyle kadını pitbull saldırısından kurtardı

Tele1'in haberine göre; İspanya'da yürüyüş yapan 3 kadın aniden pitbull'un saldırısına uğradı. Köpeklerden birini hedef alan pittbull, kadının köpeğini kucağına alıp korumasına sinirlenince kadını bacağından ısırmaya başladı. Elindeki köpeğini pitbulldan uzak tutmak isteyen kadın, köpeğini yukarı doğru kaldırırken bir başka arkadaşı köpeği elinden aldı fakat pitbull, kadını bırakmak bilmedi.



ETRAFTAN YETİŞTİ

O esnada sesleri fark eden bir aşçı, olay yerine geldi. Yakındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan adam pitbull cinsi köpeğin üzerine çıktı ve kollarını boynuna sararak nefessiz kalmasını sağladı. Nefes alamayan pitbull, kadının bacağını bırakmak zorunda kaldı. Fırsattan istifade eden kadın yerden kalktı, o esnada kahraman aşçı bir süre daha saldırgan köpeği tuttu.

