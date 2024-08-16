BayWa için kurtarma paketi devrede

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BayWa için kurtarma paketi devrede

Alman tarım devi BayWa büyük bir mali krizin içinde. Yaklaşık yarım milyar avroluk bir finansman paketinin nakit sıkıntısı çeken şirkete destek olması amaçlanıyor.

BayWa AG, ana kredi veren bankalarla durma anlaşmaları ve ayrıca çekirdek banka grubuyla 272 milyon Euro hacimli bir köprü kredi anlaşması imzaladı.

Alman tarım devi anlaşma hakkındaki duyuruyu bu sabah özel bir mesajla kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan anlaşmalar başlangıçta 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olacak ve 31 Aralık 2024'e kadar uzatılması mümkün olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurtarma anlaşmasının önemli bir parçası olarak, BayWa AG'nin en büyük iki hissedarı olan Bayerische Raiffeisen Beteiligungs-AG (BRB AG) ve Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), bugüne kadar toplam 125 milyon Euro tutarında hissedar kredisi tanıyacak.

Kısa vadeli likidite sağlamak amacıyla RAIG ve onların bağlı şirketleri BayWa AG'den piyasa fiyatından toplam 20 milyon Euro tutarında tahıl satın aldı.

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