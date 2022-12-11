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Bazı caniler onları öldürüyor ama onlar hala can dostumuz…

Görme engelli çok sayıda vatandaş, kişisel işlerini yapabilmek ve bir noktadan bir başka noktaya gitmek için kimi zaman yakınlarına ihtiyaç duyar. Özel eğitimden geçirilen ve dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılan rehber köpekler ise görme engellilere yol arkadaşlığı yapıyor.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:16
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Bazı caniler onları öldürüyor ama...

Bazı caniler onları öldürüyor ama onlar hala can dostumuz…
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Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer, “Türkiye'deki bu anlamdaki ilk sivil toplum kuruluşu, dernek olarak ilk defa biz bu çalışmayı başlattık. Rehber köpeklerimiz vatandaşlarımıza tamamen bedelsiz olarak veriliyor. Verildikten sonra da ömür boyu sağlığı, maması, eğitimi dernek tarafından temin ediliyor. Tabi bu çok büyük bir sorumluluk, bu sayının artması lazım. Yasal gücün de biraz daha artması gerekiyor, bunların rehber köpek olduğu evcil hayvan olmadığı, amacının bağımsız hareket için yol arkadaşına destek çıkmak olduğunu biz çok defalar tekrarlıyoruz. Derneğe başvuran birçok göremeyen vatandaşımız var, destekçilerimiz var ama büyümek için daha çok kişiye hitap edebilmek için desteklerin artması lazım. Duvarların kalktığı, şeffaf ve transparan bir okul projesi var, her şeyimiz hazır ama yerel yönetim ve mülki amirlerden bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu..

Yaklaşık 3 senedir eğitmenlik yaptığını ifade eden Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Köpeklerin eğitimi 3 aşamada gerçekleşiyor. Önce yavru seçimiyle başlıyoruz, sakinlik ve heyecanlanmamasını bekliyoruz. Gönüllü bakıcı ailelerimize veriyoruz, yaklaşık 1 sene onlarla birlikte yaşıyorlar. 2 haftada bir düzenli kontroller yapılıyor. Ailelerimize nasıl bir eğitimden geçmeleri gerektiğini gösteriyoruz. Sosyalleşme çalışmaları yapılıyor, metro, vapur gibi toplu taşımalara biniyorlar. Bu eğitim bittikten sonra da benimle birlikte 3 ila 6 ay yaşıyorlar. Aslında asıl mesleklerini seçtikleri yer bu eğitim oluyor. Ben gözlerimi kapatarak yürümeye başladığım zaman köpeğin olup olmadığına karar verebiliyorum. Gözlerimi tamamen kapatıp hiçbir şey görmediğimde beni a noktasından b noktasına götürebiliyorsa o zaman diyorum ki bu köpeğim artık hazır. Benden mezun olabilir ve bir engellinin hayatına dokunabilir. Biz küçük bir derneğiz benimle birlikte eğitim alan minimum 2, maksimum 4 köpeğimiz oluyor. Yurt dışında bu sistem daha farklı daha çok eğitmen var. Bizim ülkemizde şu an tek eğitmen benim. Umarım eğitmen sayımız artar”

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