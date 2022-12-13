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Yavru köpeği kurtarmak için binanın duvarını yıktılar

Afyonkarahisar’da üniversite binasının arasına yavru köpek sıkıştı. Sıkışan yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından duvar yıkılarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:59
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Binanın duvarını yıkıp yavru köpeği kurtardılar

Yavru köpeği kurtarmak için binanın duvarını yıktılar
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Afyonkarahisar’da bir üniversitenin kullanılmayan binasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından duvar yıkılarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kullanılmayan bir binasında yavru köpeğin sıkışması sonucu çevredekiler tarafından AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler duvarın içerisine sıkışan yavru köpeği kurtarmak için davarın bir kısmını yıktı. Daha sonra bir görevli yıkılan kısımdan sarkıtılarak yavru köpek kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen yavru köpeğin korktuğu ve soğuktan titrediği görüldü.


(Kaynak: İHA)

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