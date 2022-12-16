6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Kafa derisinin sağ tarafı soyuldu

Gaziantep'te okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Nihat Can Arslan ağır yaralandı. Yakınları tarafından köpeğin ağzından güçlükle kurtarılan ve kafa derisinin sağ tarafı soyulan Nihat Can Arslan’ın tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Olay, 14 Aralık 2022 günü saat 16.00 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan eve dönmeye çalışan 6 yaşındaki Nihat Can Arslan'a sokak köpeği saldırdı. Nihat Can Arslan, köpek saldırısından sesleri duyan yakınlarının yardımıyla kurtarılırken, saldırı sonucunda kafa derisinin sağ tarafı soyuldu.

SOYULAN KAFA DERİSİ CERRAHİ MÜDAHALE İLE TEKRAR NAKLEDİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan talihsiz çocuk sağlık ekipleri tarafından Gaziantep merkezdeki özel bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Soyulan kafa derisi ve deri damarları cerrahi müdahale ile tekrar yerine nakledilen ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nihat Can, sabah saatlerinde normal odaya alındı. Nihat Can Arslan'ın hastanedeki tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"HASTAMIZA GEREKLİ TÜM TEDAVİLERİ UYGULADIK"

Küçük çocuğun son durumu ile ilgili bilgi veren özel hastanenin Plastik Rekonstruktıf ve Estetık Cerrahı Opr. Dr. Kağan Bekircan, "Hastamız sokak köpeği saldırısı sonucu saç derisinin yarısı kopuk şekilde geldi. Kopan saç derisi ise ayrı bir kapta soğuk uygulama ile getirildi. Hemen ameliyata alarak derideki damarları onardık ve kopan parçayı da tekrar naklederek dolaşımı sağladık. Şu anda da takiplerini yapıyoruz, enfeksiyon takipleri ve antibiyotik tedavileri de devam ediyor. Hastamıza psikiyatrik destek de sağlamaktayız. Saç derisindeki tedaviler de iyi gidiyor. Ek tedavilerle birlikte hastamızın hızlı bir şekilde toparlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Dokudaki damarları çalışır halde tutmaya çalışıyoruz. Gelen dokuda da köpeğin ağzından kurtarıldığı için deride zedelenme oluşmuş. Köpeğin diş izlerinin oluşturduğu ezilmeler vardı. Şu anda onun takibini de yapıyoruz. 3-4 gün daha tedavi sürecek" dedi.

"ÇOCUĞUMU KÖPEĞİN ELİNDEN ZORLA ALDIK"

Çocuğunu köpek saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen baba Erdal Arslan ise "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Sonrasında da hemen hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğum ölümden döndü ama durumu şu an için iyi diyorlar. Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUZUN BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL, DOĞRU DÜZGÜN KONUŞMUYOR, BİR ŞEY YİYİP İÇMİYOR"

Amca Erol Arslan ise "Köyde evlerimiz yakın olduğu için bağırma seslerini duyarak hemen yardıma koştuk. Olay yerine geldiğimde sokak köpeğinin çocuğun kafasını tutmuş ve kafa tasının derisini koparmıştı. Güçlükle kurtardık. Sonrasında da köpeği etkisiz hale getirdik. Derisi ile birlikte çocuğu hastaneye getirdik. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zor durumdayız. Yetkililerden de destek bekliyoruz. Çocuğumuzun bilinci yerinde değil, doğru düzgün konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor" diye konuştu.