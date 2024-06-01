‘Bazı emeklilere temmuz ayında zam yapılmayabilir’. Ekonomi uzmanı kara haberi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
‘Bazı emeklilere temmuz ayında zam yapılmayabilir’. Ekonomi uzmanı kara haberi verdi

Prof. Dr. Aziz Çelik, kök aylık sebebiyle bazı emeklilerin maaşına zam yapılamayacağını açıkladı.

Temmuz ayında emekli aylıkları için enflasyona endeksli artış yaşanması beklenirken Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklileri temmuz ayı zammı için uyardı.

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kök aylık sebebiyle, temmuz ayında emeklilerin bir bölümünün maaşlarında artış olmayacağını ifade etti.

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EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dört aylık resmi enflasyonun yüzde 18,7 olarak açıklandığını belirten Çelik, 6 aylık resmi enflasyonun en az yüzde 25 seviyesinde olacağını, Temmuz ayında, emeklinin zam ayı olduğunu fakat emeklileri bekleyen iki önemli tehlike olduğunu ifade etti.

“HALA KÖK AYLIKLARI 10 BİN TL’NİN ALTINA OLANLAR VAR”

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylık tehlikesi olduğunu vurgulayan Çelik, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yasa gereği temmuz ayında geçmiş 6 aylık resmi enflasyonu (TÜFE) oranında zam alacaklarlarını, fakat yapılan zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacağını, Hala kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekliler olduğunu, bu emeklilerin aylıklarının 10 bin TL'ye tamamlanacağını aradaki farkın ise hazine tarafından ödeneceğine vurgu yaptı.

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“BU İŞİN KAZANANI HAZİNE OLACAK”

Çelik , ”Eğer yeni bir yasal düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük aylık enflasyon kadar artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü ya sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak. Örneğin kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam alacak. Bu işin kazananı Hazine olacak” ifadelerini kullandı.

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“EMEKLİ SIFIR ZAM ALABİLİR”

Hazinenin bu emekli için SGK'ye ödeme yapmayacağını söyleyen Çelik, emeklinin sıfır zam alabileceğini, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir bölümünün sıfır zam tehlikesi olduğunu, bunu önlemek için temmuz ayından önce bu duruma yasal bir düzenleme gelmesi ve tamamlanan en düşük aylığın en az enflasyon kadar artması gerektiğini ifade etti.

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