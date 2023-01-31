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BBP lideri Destici'nin acı günü

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:22
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

BBP lideri Destici'nin acı günü
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici hayatını kaybetti. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DESTİCİ ANKARA'DAN ESKİŞEHİR'E HAREKET ETTİ

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı. Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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