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Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu çatlağı. Destici ile Bahçeli'nin sözleri birbiriyle çelişti

MHP lideri Bahçeli Erdoğan’a oy istemek için gittiği Mersin’de İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak hakkında “Eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır.” ifadelerini kullandı. BBP lideri Destici ise dün İmamoğlu'na verilecek olası siyasi yasağın, 'orantısız' olacağını savunmuştu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:45
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Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu'na verilen ceza hakkında birbiriyle çelişti

Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu çatlağı. Destici ile Bahçeli'nin sözleri birbiriyle çelişti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki "Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir.” sözleriyle Erdoğan’a oy isteyen Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak hakkında “İBB Belediye Başkanı hakkında verilen karar sonrası Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır. İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır. Henüz sonuç açıklanmadan Sarçhane'ye altılı masa ortaklarını çağırmak Kılıçdaroğlu'na kazık atılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun tuzağa düşürmek için manevra yapanlara cevabı en iyi CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir." dedi.

Bahçeli “İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır” sözlerini kullanması dikkat çekerken Cumhur İttifakı ortağı olan BBP lideri Mustafa Destici’nin sözlerini akıllara getirdi. Destici, dün katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu’na verilen ceza hakkında "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde, ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" dedi. Destici "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerinin ardından, "Tabii, orantısız" cevabını vermişti.

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Maçka
18.12.2022 18:52
Merhum Tūrkeş gerçekten bahçeli hakkındaki bazı yorumlarında hiç yanılmamış.Merhum sağ olmuş olsaydı bahçelinin bu mhp ile ismi geçeceğini hiç zannettmezdim. Rahmetli m.c.de kimseye eyvallah etmezdi.  
 
Mehmet Tok
18.12.2022 18:25
Bir insan hayatı boyunca hep yıkıcı olur mu ? Adı Bahçeli ise olur. Bu ülkeye bugüne kadar bir kuruşluk hayrı dokunmuş mudur ? Hiç sanmıyorum.  
 
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