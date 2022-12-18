Cumhur İttifakı'nda İmamoğlu çatlağı. Destici ile Bahçeli'nin sözleri birbiriyle çelişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki "Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir.” sözleriyle Erdoğan’a oy isteyen Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak hakkında “İBB Belediye Başkanı hakkında verilen karar sonrası Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır. İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır. Henüz sonuç açıklanmadan Sarçhane'ye altılı masa ortaklarını çağırmak Kılıçdaroğlu'na kazık atılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun tuzağa düşürmek için manevra yapanlara cevabı en iyi CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir." dedi.

Bahçeli “İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır” sözlerini kullanması dikkat çekerken Cumhur İttifakı ortağı olan BBP lideri Mustafa Destici’nin sözlerini akıllara getirdi. Destici, dün katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu’na verilen ceza hakkında "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde, ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" dedi. Destici "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerinin ardından, "Tabii, orantısız" cevabını vermişti.