Destici'den Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına ilişkin olarak katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Destici, İmamoğlu'na verilecek olası siyasi yasağın, 'orantısız' olacağını söyledi.

"SİYASİ YASAK ORANTISIZ"

Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) 'siyasi yasağın son verilmesini' istedi. Destici, "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde, ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" dedi. Program moderatörü Serap Belet'in "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerine Destici, "Tabii, orantısız" cevabını verdi.

ERDOĞAN 138. MADDEYİ HATIRLATMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mardin’de yaptığı konuşmada İmamoğlu’na verilen ceza hakkında “Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, anayasanın 138. maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez" ifadelerini kullanmıştı.