BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''

Büyük Birlik Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Şahin Türkkanı ve Gökmen Türkkanı’nın kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamasının ardından bugün bir üst düzey istifa haberi daha geldi.

Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Fatma Yümlü de sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. İstifa duyurusunda “AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir.” ifadelerini kullanan Yümlü’nün mesajının tamamı şu şekilde:

“2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MKYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP’den istifa ediyorum. Gelinen noktada ‘İlla ittifakta olmalıyız’ denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek ‘İttifaklarda olmayalım BBP olarak Tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım’ dedim…

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim...

Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor.

Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok…

hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim...

Bu şartlarda AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir...

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim…

Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor…

Siyasetin bana göre olmadığını gördüm

Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum.

Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır

Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor

Benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum...

Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum...

Yukarıda belirttiğim konular üzerine 07,10,2022 Tarihi İtibariyle MYK ÜYELİĞİMDEN Ve parti Üyeliğimden İstifa etmiş bulunmaktayım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"