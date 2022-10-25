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  • İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı

İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı

Eski BBP MKYK üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, geçtiğimiz haftalarda partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı. İkisi isim DEVA Partisi’ne katıldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:01
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BBP MKYK üyeliklerinden istifa eden iki isim Ali Babacan'ın katıldığı bir törenle DEVA Partisi'ne katıldı

İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
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Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne katıldı.

Şahin ve Türkkanı’na rozetleri, bugün parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu, aslen Sinopludur. İlk, orta, lise ve lisans tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. Büyük Birlik Partisi’ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa eden Şahin, iş insanıdır, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

GÖKMEN TÜRKKANI KİMDİR?

1979 Kocaeli Gölcük doğumlu, aslen Kırşehirlidir. İlk, orta, lise ve ön lisans eğitimlerini Kocaeli’de tamamlamıştır. On iki yıl SEKA Kağıt Fabrikası ve dokuz yıl Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’nde hizmet vermiş, ardından ticaret hayatına başlamıştır. Türkkanı, Büyük Birlik Partisi’ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NDE NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin, Gökmen Türkkanı ve Fatma Yümlü kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Büyük Birlik Partisi’nde istifa kervanına Sinop İl Başkanlığı da katıldı. BBP Sinop İl Başkanlığı’nın resmi hesabından yapılan açıklamada İl Başkanı Suat Bünyat ve yönetiminin istifa ettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyük Birlik Partisi Sinop İl Teşkilatı olarak 08.10.2022 tarihi itibariyle gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Vatansever
25.10.2022 19:53
Ülkücü vatansever kardeşlerim Türkiyemiz yorgun umutsuz karanlık kasvet ,hani sizler Turkiyemin temel taşı idiniz .nasıl bu derece teslim oldunuz bizler sizlerden çok umutluyduk ,Turkiyem umutsuz  
 
Vatansever
25.10.2022 19:50
Ülkücü vatansever kardeşlerim Turkiyem usuyor, ac ,barınma tehlikesi ,umutsuz yorgun ,ve sizler bahcelinin teslim olunduğunun arkasında bizleri yalnız bıraktınız ,12 milyon suriyeli afgan heryerde yazık  
 
Abbas
25.10.2022 19:47
Artık kişi partilerini bırakın kitle partilerine geçin, belki orada ülkeye faydalı olursunuz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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