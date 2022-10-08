BBP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İl Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

İstifaların ardı arkası kesilmeyen Büyük Birlik Partisi’nde istifa kervanına Sinop İl Başkanlığı da katıldı. BBP Sinop İl Başkanlığı’nın resmi hesabından yapılan açıklamada İl Başkanı Suat Bünyat ve yönetiminin istifa ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyük Birlik Partisi Sinop İl Teşkilatı olarak 08.10.2022 tarihi itibariyle gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı’nın kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamasının ardından dün MKYK Üyesi Fatma Yümlü de sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu.