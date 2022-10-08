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BBP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İl Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

Cumhur İttifakı’nın ortağı Büyük Birlik Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Büyük Birlik Partisi Sinop İl Başkanı Suat Bünyat, yönetimiyle birlikte istifa etti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 18:21
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BBP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İl Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

BBP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İl Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti
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İstifaların ardı arkası kesilmeyen Büyük Birlik Partisi’nde istifa kervanına Sinop İl Başkanlığı da katıldı. BBP Sinop İl Başkanlığı’nın resmi hesabından yapılan açıklamada İl Başkanı Suat Bünyat ve yönetiminin istifa ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyük Birlik Partisi Sinop İl Teşkilatı olarak 08.10.2022 tarihi itibariyle gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı’nın kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamasının ardından dün MKYK Üyesi Fatma Yümlü de sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu.

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Asker
8.10.2022 19:21
Çok iyi olmuş rahmetli Muhsin başkanımızın yolunda giden biz ülkücü ve milliyetçilerde asla cumhur ortaklarına oy vermedik vermeyiz de.  
 
Poyraz
8.10.2022 19:15
İYİ partiye bekliyoruz  
 
BBP'lere asla güvenmeyin. Bunların tek derdi kendi cepleri
8.10.2022 19:06
Bu BBP'ler CIA yetiştirmesi turuva atları. Bunların asli görevi kritik anlarda CHP'de ve İYİ partide yuvalanıp gerektiğinde parti karıştırmak, güven sarsmak.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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