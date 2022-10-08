BBP'den istifa krizine sokak ağzıyla cevap. İstifa eden MKYK üyesine böyle cevap verdiler

İstifaların ardı arkası kesilmeyen Büyük Birlik Partisi’nde dün akşam MKYK Üyesi Fatma Yümlü sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu. Yümlü’nün istifa duyurusunda kullandığı “AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir.” İfadeleri gündeme bomba gibi düştü.

“İSTİFASI MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR”

Yaşanan gelişmelerin ardından BBP’den açıklama geldi. Parti Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Başkan, “Sehven YEDEK MKYK üyesi olarak yazılan ve bugüne kadar partimize-camiamıza yük ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen, partimize hiç bir noktada olumlu- beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Kendisine iyi yolculuklar dileriz” ifadelerini kullandı.

FATMA YÜMLÜ NE DEMİŞTİ

“2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MKYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP’den istifa ediyorum. Gelinen noktada ‘İlla ittifakta olmalıyız’ denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek ‘İttifaklarda olmayalım BBP olarak Tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım’ dedim…

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim...

Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor.

Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok…

hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim...

Bu şartlarda AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir...

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim…

Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor…

Siyasetin bana göre olmadığını gördüm

Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum.

Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır

Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor

Benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum...

Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum...

Yukarıda belirttiğim konular üzerine 07,10,2022 Tarihi İtibariyle MYK ÜYELİĞİMDEN Ve parti Üyeliğimden İstifa etmiş bulunmaktayım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"