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  • BBP'den istifa krizine sokak ağzıyla cevap. İstifa eden MKYK üyesine böyle cevap verdiler

BBP'den istifa krizine sokak ağzıyla cevap. İstifa eden MKYK üyesine böyle cevap verdiler

Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Fatma Yümlü’nün “AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir.” sözleriyle istifasını duyurmuştu. BBP'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Partimize beş kuruşluk katkısı olmayan…” ifadeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 21:50
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"AKP’ye oy istemeyeceğim" diyerek istifa etmişti. BBP'den istifa krizine sokak ağzıyla cevap

BBP'den istifa krizine sokak ağzıyla cevap. İstifa eden MKYK üyesine böyle cevap verdiler
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İstifaların ardı arkası kesilmeyen Büyük Birlik Partisi’nde dün akşam MKYK Üyesi Fatma Yümlü sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu. Yümlü’nün istifa duyurusunda kullandığı “AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir.” İfadeleri gündeme bomba gibi düştü.

“İSTİFASI MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR”

Yaşanan gelişmelerin ardından BBP’den açıklama geldi. Parti Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Başkan, “Sehven YEDEK MKYK üyesi olarak yazılan ve bugüne kadar partimize-camiamıza yük ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen, partimize hiç bir noktada olumlu- beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Kendisine iyi yolculuklar dileriz” ifadelerini kullandı.

FATMA YÜMLÜ NE DEMİŞTİ

“2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MKYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP’den istifa ediyorum. Gelinen noktada ‘İlla ittifakta olmalıyız’ denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek ‘İttifaklarda olmayalım BBP olarak Tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım’ dedim…

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim...

Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor.

Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok…

hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim...

Bu şartlarda AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir...

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim…

Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor…

Siyasetin bana göre olmadığını gördüm

Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum.

Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır

Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor

Benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum...

Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum...

Yukarıda belirttiğim konular üzerine 07,10,2022 Tarihi İtibariyle MYK ÜYELİĞİMDEN Ve parti Üyeliğimden İstifa etmiş bulunmaktayım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

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MÜTEDEYYİN
8.10.2022 22:45
Rahmetli Muhsin Başkanın çizgisinden saparsanız istifalara gelir halkta desteğini çeker. Üç günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok demişti can başkan.  
 
Cengiz
8.10.2022 22:42
Muhsin Başkandan sonra BBP'nin 5 kuruşluk bir değeri mi kaldı ki 5 kuruşluk katkı olsun.. ayrıca Muammer Başkanın BBP'ye nasıl bir katkısı olmuş gerçekten çok merak ettim...  
 
Asker
8.10.2022 22:31
Rahmetli Muhsin başkanımızın yetiştirdiği milliyetçiler ve ülkücüler olarak BBP artık tanımıyoruz ve oyda vermiyoruz cumhur ortakları ile bir arada olanlarla işimiz olmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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