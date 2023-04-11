11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

BBP'den gazetecilere ahlaksız teklifi

BBP Kepez İlçe Teşkilatı basın toplantılarına katılmaları için gazetecilere para teklifinde bulundu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:48
Takip Et

BBP'den gazetecilere para teklifi

BBP'den gazetecilere ahlaksız teklifi
+
Aa
-

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya Kepez İlçe Teşkilatı basın toplantısı için gazetecilere yolladığı davetiyesinde fiyat tarifesi çıkardı. Davetiyede toplantıya katılacak gazetecilere ne kadar ödeneceği yer aldı.



ÇGD TEPKİ GÖSTERDİ
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi bir açıklama yayımlayarak sert tepki gösterdi. "Bu ahlaksızlığın 'münferit bir cehaletten kaynaklanmadığını' biliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya Kepez İlçe Teşkilatı imzasıyla 10 Nisan 2023 günü medya kuruluşlarına gönderilen basın toplantısı daveti; son yıllarda karşılaştığımız en pervasız, en terbiyesiz saldırıdır.

BBP Kepez Teşkilatı, bazı partililerin partilerinden istifa edeceklerini bildirmek üzere düzenleyeceği basın toplantısına davet ettiği gazetecileri, toplantıya katılmaları halinde ve çalıştıkları yayıncı kuruluşa göre tasnif ederek bir “nakit ödeme tarifesi” ile ödüllendireceğini bildirmiştir. Sağduyunun, ahlakın ayaklar altına alındığı bu davet gazeteciliğe yönelik en aşağılık saldırılar arasında yerini almıştır.

Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi üyeleri; bu ahlaksızlığın “münferit bir cehaletten kaynaklanmadığını” biliyoruz.

Bu ahlaksızlık; gazetecilere, gazetecilik mesleğine yönelik sistematik bir yaklaşımın eseridir.

Gerçeklerin üzerini örtmeye odaklanan, gazetecileri satın alabileceğini zanneden yaklaşım; toplumsal hayatın her kademesinde benzer erozyonlar yarattı. Ama buna her zaman karşı çıkacağız!

Sergilenen ahlaksızlığı tiksintiyle kınıyoruz. Bu pervasız daveti asla unutmayacağımızı, onurlu gazeteciler olarak her zaman karşı durduğumuz karanlıkla mücadeleye devam edeceğimizi, Türkiye kamuoyuna duyururuz."
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
3
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
4
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
5
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.