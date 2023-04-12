﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı

Mesajda, söz konusu paylaşımın il teşkilatının bilgisi dahilinde olmadığı ve kabul edilemeyecek bir paylaşım olduğu belirtilirken, Kepez İlçe Başkanı'nın parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle 10 Nisan tarihinde görevden alındığı vurgulandı.

BBP Antalya İl Başkanı Murat Barış, tüm Antalya basınının ve basın emekçilerinin hoşgörüsüne ve anlayışına sığınarak, tüm basın camiasından ayrı ayrı özür dilediklerini ifade etti.

haberantalya.com’un haberine göre; Antalya İl Başkanı Murat Barış imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Teşkilatı olarak yürüttüğümüz seçim çerçevesinde, diğer siyasi partilerde yaşanan hususlara benzer sorunlar il teşkilatımız da istemediğimiz şekilde yaşanmıştır. Kepez İlçe Başkanı, parti tüzüğüne aykırı davranışlarından dolayı 10.04.2023 tarihinde genel merkezimiz tarafından görevden alınmıştır. Görevden alındıktan sonra, partimizi itibarsızlaştırmak için kıymetli basın mensuplarımıza akla hayale gelemeyecek çirkin teklifte bulunmuştur.

Kepez İlçe Başkanlığı görevinden alınan söz konusu şahıs, il başkanlığımızın bilgisi olmadan, basın açıklaması yapmak üzere bir davet paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşım, il teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır. Bu durum Büyük Birlik Partisi Antalya İl Teşkilatımızı derinden üzmüştür.

14 yıllık sendika başkanlığım süresince emek mücadelesi yaparken, aynı zamanda basın emekçilerini de her daim baş tacı yapmıştım. Vasfı, şahsı kim olursa olsun basın emekçilerine fiyat belirlemek ahlaksızlıktır.

Tüm Antalya basının ve basın emekçilerimizin hoşgörüsüne ve anlayışına sığınarak, tüm basın camiamızdan ayrı ayrı özür diliyoruz. ''