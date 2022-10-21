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Doların neden yerinde saydığı ortaya çıktı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttığı ortaya çıktı. Doların seyrinin sabit kalmasının nedeni belli oldu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:10
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında biriken tutar artış gösterdi

Doların neden yerinde saydığı ortaya çıktı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında biriken tutar arttı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 423 milyar TL'den 1 trilyon 443,1 milyar TL'ye çıktığını açıkladı.

Foreks'in aktardığı bilgilere göre, krediler 6 trilyon 846 milyar TL'den 6 trilyon 887,6 milyar TL'ye; mevduat ise 8 trilyon 196 milyar TL'den 8 trilyon 292,6 milyar TL'yi buldu.

Tüketici kredileri 967.2 milyar TL'den 976.2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 347.3 milyar TL'den 353.8 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 160.9 milyar TL'den 161.1 milyar TL seviyesine yükseldi.

Verilerin ise 14 Ekim ile biten haftayı kapsadığı belirtildi.

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Nur Sen
21.10.2022 12:29
hangisi ne zamandan, ne zamana, ne oldu.tarih bilgisi nerede 1 günde mi 1 ayda mı 1 yılda mı belli değil.  
 
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