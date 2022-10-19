Tam 16 yıl uğraştılar ve başardılar

20 yıllık evli olan Özlem ve Mehmet Taşkın çifti bir bebek sahibi olmak istedi. Ancak bu istekleri yıllarca gerçekleşmedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, farklı tedavi yöntemlerini araştırdı. 16 yıldır farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çift, bir türlü sonuç alamadı. Tavsiye üzerine son çare olarak Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Gürhan Kahraman’a ulaşan çiftin çocuk özlemini, Dr. Bülent Kahraman uyguladığı tedavi ile kısa sürede giderdi. 16 yıllık evlat hasretleri dünyaya gelen erkek bebekleriyle sona eren çift, anne-baba olmanın sevinç ve heyecanını yaşadı.

Gaziantep’te, 16 yıldır çocuk hasreti çeken Özlem ve Mehmet Taşkın çifti, tüp bebek yöntemiyle erkek bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Yıllar sonra oğulları Mustafa’yı kucaklarına alan çift, bu mutluluğu kendilerine yaşattığı için Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Gürhan Kahraman’a teşekkür etti.

Anne Özlem Taşkın, “Yıllardır çocuk özlemi çekiyoruz. Doğal yollarla bir çocuk sahibi olamadık. Gitmediğimiz şehir, başvurmadığımız merkez kalmadı. Doktorumuzun uyguladığı tedavi ile kısa süre sonra bebeğimizin olacağını öğrendik. Dr. Bülent Kahraman adı gibi bizim de kahramanımız oldu. Bebek sahibi olamayan çiftler umutlarını kaybetmesinler. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin” diye konuştu

“ALLAH HERKESE BU MUTLULUĞU KESİNLİKLE YAŞATSIN”

Baba Mehmet Taşkın ise duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu mutluluğu kendisine yıllar sonra yaşatan Dr. Kahraman’a teşekkür ederiz. Yıllardır çok zor zamanlar geçirdik. Psikolojimiz bozuldu. Dr. Bülent Kahraman bir yandan tedavi uygularken bir yandan da bize psikolojik destek verdi. Bir çocuk sahibi daha olmak istiyoruz. Bunun için de vakit kaybetmeden doktorumuza başvuracağız. Allah ondan razı olsun. Herkes doğru tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olabilir''

DR. KAHRAMAN: AİLELER UMUTLARINI KAYBETMESİN

Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Bülent Kahraman, uyguladığı tedavi yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamıza tüp bebek tedavisine başladık embriyolarımız gayet iyi bir şekilde hazırlandı. İlk uygulamamız maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Gebe kalmalı dediğimiz hastamız gebe kalamamıştı. Tüm ihtimalleri değerlendirmek üzere histereskopi uyguladık, ardından intralipid destekli yaptığımız transfer başarılı oldu.9 aylık yakın ve itinalı takibimiz ile sağlıklı bir şekilde doğumumuz oldu. Bebeğimiz, 3 kilo 250 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar. Ailenin, bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarına aracı olduğumuz için çok mutluyuz. Aileler asla umutlarını kaybetmesinler. Sonuna kadar dirensinler. Doğru tedavi ile mutlaka sonuca ulaşacaklardır.”

İHA