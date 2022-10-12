12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı. Tıp dünyası şokta

Hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı. Tıp dünyası şokta

ABD'de yaşayan bir çiftin hayatı 48 saat içinde değişti. ABD'li kadın, 'yorgunum' diye gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendikten iki gün sonra doğum yaptı. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:32
Takip Et

Hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı

Hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı. Tıp dünyası şokta
+
Aa
-

Bacaklarının şişmesinin ardından doktora giden Peyton Stover isimli kadın, yapılan testler sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Karaciğerinde sorun yaşadığı için acil sezaryene alınan Stover, "Bana '15 dakika içinde bir bebeğiniz olacak' dediler" ifadesini kullandı.

ABD'de Peyton Stover ve Travis Koesters çiftinin hayatı 48 saatte değişti. Stover, hamile olduğunu öğrendikten iki gün sonra doğum yaptı. 23 yaşındaki Nebraskalı, bir süredir yorgun hissettiğini ancak bunun iş stresinden kaynaklandığını düşündüğünü açıkladı:

"Öğretmenlikteki ilk senem. Her zaman yorgun hissetmenin normal olduğunu düşünmüştüm."

"KESİNLİKLE HAMİLESİN"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Stover, bacaklarının şişmesinin ardından doktora gitti. Yapılan testler, hamile olduğunu gösterdi.

Öğretmen o anları şöyle anlattı:

"Tekrar test yaptılar. 'Kesinlikle pozitif. Ultrason yapacağız' diye konuştular. Doktor ekrana doğru baktı ve 'Kesinlikle hamilesin' dedi."

"15 DAKİKA İÇİNDE BİR BEBEĞİNİZ OLACAK"

Ancak çiçeği burnunda anne, böbrekleri ve karaciğerinde sorun yaşadığı için acil sezaryene alındı.

Baba Koesters, "Doğum yapması gerektiğini söylediler ve o gece bebeği doğurdu" dedi. Stover ise "Bana '15 dakika içinde bir bebeğiniz olacak' dediler" ifadesini kullandı.

Doktor, Stover'a gebelik zehirlenmesi diye de bilinen preeklampsiden mustarip olduğunu söyledi. Preeklampside tansiyondaki artış, başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli organlarda hasar oluşmasına yol açıyor. Bu rahatsızlık, anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atacak kadar ciddi sonuçları olabiliyor.

Stover da "Hastaneye gelmeseydim muhtemelen hafta sonunu atlatamazdım" diye konuştu. 10 hafta erken doğan bebeğe Kash adı verildi. Çift, bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sivrikülah
12.10.2022 15:43
Haber mi asparagas, kadın mı asparagas. 7 aylık hamile ve anlamamış, bla bla bla  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Fransa'da akaryakıt satışına kısıtlama getirildi
﻿Fransa'da akaryakıt satışına kısıtlama getirildi
﻿Fransa'da akaryakıt satışına kısıtlama getirildi
﻿O caninin cezası belli oldu! Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü
﻿O caninin cezası belli oldu! Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü
﻿O caninin cezası belli oldu! Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü
﻿THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı
﻿THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı
﻿THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı
﻿Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
﻿Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
﻿Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.