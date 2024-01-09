Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Alman futbolunun en büyük efsanesi Franz Beckenbauer, Pazar günü 78 yaşında hayatını kaybetti.

Alman basını 'Büyük sahnenin ışıklarından uzakta, sessiz bir ölümdü' diye duyurduğu haberde Franz Beckenbauer'in, çok sayıda sağlık sorunu (kalp sorunları, Parkinson hastalığı) nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak yaşadığını yazdı.

'İmparator' lakaplı Frnaz Beckenbauer'in en son kameralara poz verdiği an ise birkaç ay önceydi.

Beckenbauer en son 6 Ocak 2023'te Kitzbühel'de "Kitzhof" otelinde düzenlenen geleneksel sazan yemeğinde boy göstermişti.

İŞTE O FOTOĞRAF:

İmparator lakaplı efsane o dönemde BILD'e şunları söylemişti:

Şu ana kadar koşullar göz önüne alındığında iyi durumdayım. Böyle giderse mutlu olacağım.

O dönemde Andreas Brehme (63) ve eski kayak yarışı yıldızı Maria Höfl-Riesch (39) davetli 100 konuk arasındaydı.

SON KEZ STADI 2022'DE ZİYARET ETTİ

Beckenbauer'in son stat ziyareti ise 26 Ağustos 2022'de gerçekleşti.

İmparator onursal başkanı olduğu Bayern yerine farklı bir takımın maçını izlemişti.

Beckenbauer 1899 Hoffenheim ile FC Augsburg arasındaki Bundesliga maçında kameralara takıldı.

Çünkü futbol efsanesi stat yakınındaki bir klinikte tedavi gördü.