Franz Beckenbauer'in stattaki anmasına 30 bin kişi katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Franz Beckenbauer'in stattaki anmasına 30 bin kişi katıldı
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 7 Ocak'ta 78 yaşında vefat etti. Münih Allianz Arena'da onun için bir anma töreni yapıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset camiasından isimlerin yanında Beckenbauer'in dostları ve 30 bin taraftar da katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Cennette meleklerin spor yapmaya devam edip etmediğini bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son günlerde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi mutlaka duymuşlardır; Haydi dışarı çıkıp futbol oynayalım." dedi.

Steinmeier, dünyanın dört bir yanındaki insanların Beckenbauer'e hayranlık, saygı ve sevgi beslediğini belirterek, "Doğuştan gelen bir diplomatik yeteneğiyle ülkemizin en sevilen büyükelçisi oldu." diye ekledi.

Steinmeier duygulu konuşmasının sonunda, "Teşekkürler Franz Beckenbauer, her şey için teşekkürler." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness de "12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Gerçekten seni çok özledim." ifadelerini kullandı.

Törende Beckenbauer'in hayatından pek çok görüntü izletildi.

1x4qm7xe.jpg

gen3ikexkaanyxl.jpg

gen3hy6wqaagkvz.jpg

gen3hyqxoaae-ft.jpg

gen3g-wwmaa6drf.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe Beckenbauer'i aldı. İşte Bonucci'nin bilinmeyenleri. Sedat Kaya yazdı
İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı
Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
Beckenbauer'in Süleyman Seba hayranlığı. Onun için arabayla 5 bin kilometre gitmişti
Son Haberler
Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu Video
Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu
Onat Kutlar’ı kim öldürdü? Yazarlar
Onat Kutlar’ı kim öldürdü?
Dilber’in dansı! Yazarlar
Dilber’in dansı!
AKP iktidarındaki rekor yolsuzluk ve sorular Yazarlar
AKP iktidarındaki rekor yolsuzluk ve sorular
Malullük Aylığına İlişkin 7 Soru 7 Yanıt Yazarlar
Malullük Aylığına İlişkin 7 Soru 7 Yanıt
Yine Alevîlik tartışması: Nurettin Topçu’yu Anlamak/Anlamamak (4) Yazarlar
Yine Alevîlik tartışması: Nurettin Topçu’yu Anlamak/Anlamamak (4)
"Erdoğan'a verilen istihbarat bilgisi!" Yazarlar
"Erdoğan'a verilen istihbarat bilgisi!"