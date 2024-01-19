Franz Beckenbauer'in stattaki anmasına 30 bin kişi katıldı

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset camiasından isimlerin yanında Beckenbauer'in dostları ve 30 bin taraftar da katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Cennette meleklerin spor yapmaya devam edip etmediğini bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son günlerde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi mutlaka duymuşlardır; Haydi dışarı çıkıp futbol oynayalım." dedi.

Steinmeier, dünyanın dört bir yanındaki insanların Beckenbauer'e hayranlık, saygı ve sevgi beslediğini belirterek, "Doğuştan gelen bir diplomatik yeteneğiyle ülkemizin en sevilen büyükelçisi oldu." diye ekledi.

Steinmeier duygulu konuşmasının sonunda, "Teşekkürler Franz Beckenbauer, her şey için teşekkürler." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness de "12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Gerçekten seni çok özledim." ifadelerini kullandı.

Törende Beckenbauer'in hayatından pek çok görüntü izletildi.