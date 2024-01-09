İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı

Beckenbauer motosikletiyle 1972'de Bayern antrenmanına giderken.
İmparator 2020. Franz Beckenbauer, Roma'da şampiyonluğu kazandıktan 30 yıl sonra Salzburg'da dünya şampiyonları toplantısında.
Büyük an: 1990 Dünya Kupası zaferinin ardından Beckenbauer Roma'da çimenlerin üzerinde yürüyor.
2006'daki Dünya Kupası öncesinde: Franz Beckenbauer, eski Şansölye Angela Merkel ile birlikte.
Beckenbauer, Mart 2009'da eski tenis yıldızı Boris Becker ile birlikte.
Küçük Franz, annesi Antonie ile 1947'de.
1974'te Uli Hoeness (solda) ve Franz Beckenbauer birlikte dünya şampiyonu oldular.
Efsanevi: Beckenbauer 1970 Dünya Kupası'nda omzundan sakatlanmıştı.
Teknik direktör olarak dünya şampiyonu: Beckenbauer (takım elbiseli), kaptan Lothar Matthäus kupayı kaldırdı.
Yaz masalının yaratıcısı: Beckenbauer 2006 Dünya Kupası'nı Almanya'ya getirdi.
Beckenbauer çorbaların reklamını yapıyordu. Sloganı: Güç plakada, Knorr masada.
Havalı: 1970 yılında Beckenbauer bıyıklı, paltolu ve kovboy çizmeli.
Beckenbauer'in 1966'da kaydettiği şarkı "İyi arkadaşları kimse ayıramaz"dı.
Beckenbauer, Formula 1 yıldızı Michael Schumacher ile birlikte.
Mutlu bir çift: Beckenbauer ve eşi Heidi, 2006 yılında Kitzbühel yakınlarındaki Oberndorf'ta yaptıkları düğünden sonra.
Zarif, hafif, teknik açıdan mükemmel: Franz Beckenbauer'di (1975'te Bayern formasıyla)
1990 Dünya Kupası öncesinde: Beckenbauer, Matthaus ve milli takım, Udo Jürgens ile rekora imza attı.
Oyuncu olarak dünya şampiyonu: Franz Beckenbauer Almanya'yı 1974'te zafere taşıdı.