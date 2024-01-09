İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı

İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Futbolun 'İmparator' lakaplı efsanesi Franz Beckenbauer'in ölümü dünya futbolunu yasa boğarken geriye yıldız futbolcunun tarihe geçen fotoğrafları kaldı.
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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 1

Beckenbauer motosikletiyle 1972'de Bayern antrenmanına giderken.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 2

İmparator 2020. Franz Beckenbauer, Roma'da şampiyonluğu kazandıktan 30 yıl sonra Salzburg'da dünya şampiyonları toplantısında.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 3

Büyük an: 1990 Dünya Kupası zaferinin ardından Beckenbauer Roma'da çimenlerin üzerinde yürüyor.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 4

2006'daki Dünya Kupası öncesinde: Franz Beckenbauer, eski Şansölye Angela Merkel ile birlikte.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 5

Beckenbauer, Mart 2009'da eski tenis yıldızı Boris Becker ile birlikte.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 6

Küçük Franz, annesi Antonie ile 1947'de.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 7

1974'te Uli Hoeness (solda) ve Franz Beckenbauer birlikte dünya şampiyonu oldular.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 8

Efsanevi: Beckenbauer 1970 Dünya Kupası'nda omzundan sakatlanmıştı.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 9

Teknik direktör olarak dünya şampiyonu: Beckenbauer (takım elbiseli), kaptan Lothar Matthäus kupayı kaldırdı.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 10

Yaz masalının yaratıcısı: Beckenbauer 2006 Dünya Kupası'nı Almanya'ya getirdi.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 11

Beckenbauer çorbaların reklamını yapıyordu. Sloganı: Güç plakada, Knorr masada.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 12

Havalı: 1970 yılında Beckenbauer bıyıklı, paltolu ve kovboy çizmeli.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 13

Beckenbauer'in 1966'da kaydettiği şarkı "İyi arkadaşları kimse ayıramaz"dı.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 14

Beckenbauer, Formula 1 yıldızı Michael Schumacher ile birlikte.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 15

Mutlu bir çift: Beckenbauer ve eşi Heidi, 2006 yılında Kitzbühel yakınlarındaki Oberndorf'ta yaptıkları düğünden sonra.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 16

Zarif, hafif, teknik açıdan mükemmel: Franz Beckenbauer'di (1975'te Bayern formasıyla)

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 17

1990 Dünya Kupası öncesinde: Beckenbauer, Matthaus ve milli takım, Udo Jürgens ile rekora imza attı.

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İmparator Beckenbauer'in hiçbir yerde olmayan fotoğrafları arşivden çıktı 18

Oyuncu olarak dünya şampiyonu: Franz Beckenbauer Almanya'yı 1974'te zafere taşıdı.

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