Mendil satan yaşlı kadını tartaklayarak yere düşürdüler. Ellerin kırılsın. Bu nasıl vicdansızlık?

Dün, Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde bir döner işletmesinin önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iş yeri çalışanları, mendil satmak için müşterilerin yanına gelmek isteyen yaşlı kadını ittirdi.

Talihsiz kadın, çalışandan aldığı darbenin şiddetiyle sert bir şekilde yere düşerek dakikalarca hareketsiz kaldı. Kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye sevk edilirken, olay üzerine çevredeki vatandaşlar dükkanın önüne giderek çalışanlarla tartışmaya başladı.

“DURUMU YOK DİYE ŞİDDETE MARUZ KALAMAZ”

Vatandaşlar, “Ben yarın sizi şikayet edeceğim. Bir insan aç olabilir, parası da olmayabilir. Ancak durumu yok diye şiddete maruz kalamaz” diyerek duruma tepki gösterirken, iş yeri çalışanları ise pişkin bir şekilde kendilerini savunmaya devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.