MasterChef All Star’ın son bölümünde eleme potası adayları yarışmada kalabilmek için ilk turda Beef Wellington yaptı. MasterChef sonrası Beef Wellington tarifi araştırılıyor. Peki, Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi için malzemeler neler?

İşte Beef Wellington tarifi…

BEEF WELLİNGTON TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 800 gram bütün bonfile

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

- 1/2 tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

- 1 tatlı kaşığı hardal

Beef Wellington içi için:

- 3/4 su bardağı ceviz içi

- 300 gram kültür mantarı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı toz kişniş

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 8 dilim biberli füme et

- 6 adet milföy hamuru

Beef Wellington üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

BEEF WELLİNGTON NASIL YAPILIR?

Bütün bonfilenin yağ ve sinir kısımlarını alın. Taze çekilmiş tane karabiber ve ince çekilmiş deniz tuzu ilavesiyle tatlandırın.

Zeytinyağını kalın tabanlı, ızgara izli döküm bir tavada kızdırın. Bütün bonfileyi yüksek ateşte aralarda çevirerek mühürleyin. Dış kısmı kabuk tutup kızaran ve suyu yani lezzeti içinde kalan bonfileyi kısa süre mühürledikten sonra ocaktan alın. Üzerine hardal sürüp bir kenarda dinlendirin.

Ceviz içini bıçakla kıyın ya da mutfak robotunda küçük parçalar haline getirin. Üzerlerini nemli bir bezle sildiğiniz mantarları oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Hatta ceviz kırıklarıyla uyumlu olana kadar küçültün.

Bonfileyi mühürlediğiniz tavaya çok az miktarda zeytinyağı alıp kızdırın. Ceviz içi ve doğranmış mantarları yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun. Toz kişniş, tuz ve karabiber ilavesiyle tatlandırın. Soğuması için ocaktan alıp kısa bir süre bekletin.

Oda ısısında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde yan yana dizin. Merdane yardımıyla hafifçe bastırıp dikdörtgen şeklinde açın.

Biberli füme et dilimlerini birbirini üzerine gelecek şekilde yan yana dizin. Üzerine cevizli ve mantarlı karışımı yayın. Orta kısmına mühürlenmiş bonfileyi oturtun.

Kenarda kalan milföy hamurlarını yukarıya doğru kaldırıp bonfileyi rulo şeklinde sarın. Hamurların birleşme çizgisini alt tarafta bırakacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kenar kısımlarını bastırarak kapatın.

Küçük bir kapta hazırladığınız çırpılmış yumurta sarısı ve zeytinyağını milföy hamurunun üzerine sürün.

Hazırladığınız beef wellington'u önceden ısıtılmış 190 derece fırında orta pişmiş olması için 20-25 dakika fırınlayın. Etin pişme derecesine göre süreyi arzu ettiğiniz oranda artırın.