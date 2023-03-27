21 yıl sonra aynı poz. Değişen sadece saç rengi olmuş

18 Kasım 2013'te hayata veda eden Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu oğulları Behzat - Süheyl Uygur, bir döneme damda vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden buluştu.

İpek Tanrıyar, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti. Tanrıyar, Behzat ve Süheyl ile 2002'de verdiği pozu tekrarladı.

"ÖNCE, SONRA YAPALIM DEDİK"

Behzat Uygur, yıllar önce ve sonrasında çekilen fotoğrafları kıyaslayıp, "İpek oyunumuza geldi. Bir önce - sonra yapalım dedi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. İpek Tanrıyar da "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" ifadelerini kullandı.

