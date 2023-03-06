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Behzat Ç.'nin Yücel'i Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi

Blu TV'de yayınlanan ''Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'' dizisinde Yücel karakterine hayat veren 43 yaşındaki oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu  bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile evlendi. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:50
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Behzat Ç.'nin Yücel'i Mehmet Ali Nuroğlu evlendi

Behzat Ç.'nin Yücel'i Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi
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''Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'' dizisinde Yücel karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız ikinci kez dünya evine girdi. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında evlendiği Çiçek Gülsen'den 2021 yılında boşanmıştı. 
 

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