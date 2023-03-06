Behzat Ç.'nin Yücel'i Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi

''Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'' dizisinde Yücel karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız ikinci kez dünya evine girdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında evlendiği Çiçek Gülsen'den 2021 yılında boşanmıştı.

