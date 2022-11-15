Erdal Beşikçioğlu İstanbul'a taşındı

'Behzat Ç.' dizisiyle milyonlarca kitleye ulaşan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Dizide de olduğu gibi Ankara'da yaşayan Beşikçioğlu, sadece işleri için İstanbul’a gelip gidiyordu.

Kızı Derin Fransa’ya okumaya gidince eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte İstanbul’a taşındı. Erdal Beşikçioğlu Büyükyalı’dan 6 milyon liraya müstakil bir ev alarak buraya yerleşti.

