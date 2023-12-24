beIN Sports topu hakemlere attı: Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği değil

beIN Sports'un sunucusu Güntekin Onay, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasındaki pozisyonun açılarının net bir şekilde gösterilmediğiyle ilgili eleştiride bulunmuş ve yayıncı kuruluşu eleştirmişti.

Bu gelişme üzerine yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor.

"ART NİYET VAR"

Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." diye konuştu.



Güntekin Onay topu hakemlere atarken de şu ifadeleri kullandı:

Biz de görüntüden anlayamadık. Ancak VAR'ın orta hakemi uyarması ve beklemeleri lazımdı. Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği, beyin cerrahlığı değil! Sizin yaptığınız iş de çok zor değil. Bütün sorumluluk, stres sahadaki hakemde.

Orada bir odada sessizce oturuyorsunuz, maçın sesi bile gelmiyor. Sabah 06:00'da kalkıp üç vesait değiştirip evine ekmek götürenlerin işi zor. Siz hayat da kurtarmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? İki saat odada oturuyorsunuz.