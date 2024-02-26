beIN Sports'un Süper Lig'de neden savaş çıkaracağını Sedat Kaya açıkladı

Dünyanın hiçbir liginde böyle bir saçmalık yaşanabileceğini sanmıyorum.

Futbol Federasyonu Antalyaspor maçına 7 saat kala Icardi'ye bir maç ceza verildiği açıkladı.

Tamam Icardi bu cezayı hak etmişti ama infaz neden maça 7 saat kala yapıldı?

Bir hafta önce işlenmiş bir suçun cezası bir hafta sonra tam da maç gününe sarkar mı?

Galatasaray'ın maçı dün oynansaydı, İcardi forma giyebilecekti.

Bari ilk gün tedbir koysaydınız.

Böyle bir saçmalık, böyle bir absürtlük olamaz.

Rezillik.

Maalesef futbolumuz iyi yönetilemiyor.

Böyle saçmalıklarla Süper Ligin marka değerini yerlerde süründürüyorlar.

Yazık.

Biz maça geçelim.

Dört önce Prag'da Çekya'nın tüyü bitmemiş veletlerinden 4 gol yiyerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray için Antalyaspor mücadelesi taraftarından özür dileme maçıydı.

Antalyaspor da dirençli, zorlu, ofansif yönü ağır basan bir takım.

Karşılaşmanın keyifli bir olacağı belliydi.

Ama yayıncı kuruluş insanda ne heyecan bırakıyor, ne maç izleme zevki.

Resmen futbolun içine ediyorlar.

12. Dakikada Galatasaray bir penaltı kazandı.

Kimse bir şey anlamadı.

Pozisyon tıpkı dünkü Fenerbahçe- Kasımpaşa maçındaki penaltı gibi tartışmalı.

Tete'nin ayağına temas var mı, yok mu belli değil.

Yine bana göre, sana göre.

Yine Beinsport kameraları sınıfta kaldı.

Arkadaş bir pozisyonu da adam gibi ekrana getiremeyecek misiniz?

Her hafta benzer bir işbilmezlik, yüzsüz bir vurdum duymazlık nasıl olabilir?

Futbolseveri çileden çıkarıyorlar. Dilerim bu yüzden ligde savaş çıkartmazlar.

Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirince 1-0 öne geçti.

Geçti geçmesine ama Antalyaspor kolay teslim olacak bir takım değil.

Yenik duruma düşmesine rağmen oyunun hakimiyeti eline geçirdi.

Orta sahayı çok hızlı geçti ve üst üste pozisyon buldu.

Saric'in direkten dönen şutu, Larsson'un Muslera'dan dönen füzesi gelecek golün habercisiydi.

O gol 33. dakikada Van de Streek'ten geldi:1-1

Yediği golden attığı gole kadar yaklaşık 25 dakika Antalyaspor bir Avrupa takımı gibiydi.

Bu bölümde 3'ü isabetli 8 şutu var. Bu bir devrede Galatasaray kalesine atılan en fazla şut.

Antalyaspor ayrıca rakip alanda Galatasaray'dan daha çok pozisyon üretti.

Sarı Kırmızılıların yaşlı yıldızlarında Sparta Prag yorgunluğu belli oluyordu.

Özellikle Tete ve Mertens çok etkisizdi. İcardi'nin yerine oynayan Vinicius'u besleyemediler. Vinicius'un koskoca 45 dakika tek pozisyonu yoktu.

Devrenin uzatma bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nun 2'nci golü gelmese, Galatasaray'ın soyunda odalarına galip gitmesi düşük ihtimaldi.

Okan Buruk ikinci yarıya Tete'nin yerine Kaan Ayhan'ı alarak başladı.

Bu değişiklik hücumda daha etkili olmalarını sağladı.

59'da kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirse fark açılacaktı.

63'te Mertens'in müthiş füzesini kaleci Helton durdurdu.

Dakikalar ilerledikçe hücumda İcardi'nin yokluğu belli oldu.

Vinicius çok etkisiz kaldı.

Doğal olarak yerini Zaha'ya bıraktı.

Ancak Sarı Kırmızılılar 3. gole ulaşamadı.

Maçın son bölümünde Antalyaspor'un beraberlik çabaları gol üretemeyince Galatasaray zor maçı 2-1 kazandı.

Ancak bu futbolla Beşiktaş maçında ne yapar, o şüpheli.