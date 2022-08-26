27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın batıdaki kuklası Belarus'tan dünyaya tehdit. ''Savaş uçakları nükleer silah taşıyacak şekilde değiştirildi''

Rusya'nın batıdaki kuklası Belarus'tan dünyaya tehdit. ''Savaş uçakları nükleer silah taşıyacak şekilde değiştirildi''

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan batıya şok tehdit. Aleksandr Lukaşenko ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini söyleyerek batılı ülkelere gözdağı verdi. Ukrayna'dan da Lukaşenko'ya şok bir yanıt geldi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 18:00
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 18:01
Takip Et

Belarus Devlet Lukaşenko'dan şok tehdit ''Savaş uçakları nükleer silah taşıyacak şekilde değiştirildi''

Rusya'nın batıdaki kuklası Belarus'tan dünyaya tehdit. ''Savaş uçakları nükleer silah taşıyacak şekilde değiştirildi''
+
Aa
-

Belarus'tan dünyaya şok tehdit. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini söyleyerek batılı ülkelere gözdağı verdi.
Rusya'nın en yakın müttefiki konumundaki Belarus'un devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere gözdağı verdi. Daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Lukaşenko, "Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!" diyerek Belarus'un Batı'dan gelen tehditlere gerekli yanıtı vermeye hazır olduğunu söyledi.
Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimde Avrupalı ülkelerin Ukrayna yanında yer alarak kendilerine zarar verdiğini savunan Lukaşenko, "Biz Rusya'dan gazı Avrupa ülkeleri fiyatlarının yüzde 50 daha altında alıyoruz. Almanya ve AB ülkeleri Ukrayna macerasına kötü bir yatırım yaptılar. Artık bunun faturasını sonuna kadar ödemek zorunda kalacaklar. Artık çok sorunları ve bollukları yok" ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'DAN DA LUKAŞENKO'YA ŞOK BİR YANIT GELDİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili konuşan Lukaşenko, hedefine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer yöneticileri alarak, "Ukrayna halkının bağımsızlık gününü kutluyorum. Ukrayna halkını, yönetenlerinden ayırıyorum. Ukrayna'daki yönetici elitler Nazi, Ukraynalılar ise iyi insanlar. Naziler televizyon ekranlarında içki içip burnunu çekenler. Yani en üstte olan insanlar onlar" dedi.
Lukaşenko'nun bu sözlerinin ardından Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından Lukaşenko'ya tehdit içeren bir mesaj paylaşarak, "Aleksandr Lukaşenko bir sonraki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde bir direğe asılacak" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
6
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
7
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.