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Belarus Cumhurbaşkanı savaş alarmı verdi! Askeri birimler uyarıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat ayından bu yana hız kesmeden devam ederken zaman zaman komşu ülkelerden gelen açıklamalar yaşananların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ordusuna savaş zamanı alarmı talimatı verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 23:24
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko savaş alarmı verdi

Belarus Cumhurbaşkanı savaş alarmı verdi! Askeri birimler uyarıldı
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Belarus toplumunun kendini nasıl savunması, eylemlerinin ne olacağını bilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, "Ukrayna'da savaşacağımızı ima edip bizi suçlamaya gerek yok. Bizim anavatanımızı korumamız gerekiyor. Ve Rusya'ya desteğe gelince, bir kez daha teyit ediyorum. Belarus üzerinden Rus birliklerine karşı arkadan, yandan, kanatlardan herhangi bir darbe olmamalıdır ve olmayacak. Bu bizim müttefikimize karşı yükümlülüğümüzdür" diye konuştu.

Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etti.

"İŞLERİ GEVŞETMEMELİYİZ"

Güvenlik ve askeri eğitim konularında basitleştirmeye gidilmemesini isteyen Lukaşenko, "Durum çok ciddi. Tehlikeli bile diyebilirim ve hiçbir durumda işleri gevşetmemeliyiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bazı askeri birimleri savaş zamanı standartlarına göre alarma geçirmemiz gerekiyor. Bu gerekli" ifadelerini kullandı.

Vatan savunmasının güçlendirilmesi ve gönüllü halk milisleri hazırlamaya ihtiyaç olduğunu, bu milislerin oluşum aşamasında olduğunu dile getiren Lukaşenko, bu güçlerin nasıl savaşçı ve ne tür silahlara sahip olduğunu kontrol etmek için harekete geçilmesini istedi. (AA)

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