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İki ülke ordusu birlikte hareket edecek. Batı sınırlarına asker sevkiyatına başladılar

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile "ortak bölgesel gücün" kurulması aşamasında sınırda yaklaşık 9 bin Rus askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 23:27
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Rusya ve Belarus anlaştı Avrupanın ortasında gerilim

İki ülke ordusu birlikte hareket edecek. Batı sınırlarına asker sevkiyatına başladılar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "ortak bölgesel gücün" Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde aldıkları kararın ardından Rus askerleri Belarus’a gelmeye devam ediyor.

RUS ASKERLERİ BELARUS'A ULAŞMAYA BAŞLADI

Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeriy Revenko tarafından yapılan açıklamada, "(Bölgesel gruplaşmanın) bir parçası olarak Rus askerlerini taşıyan trenler Belarus’a varmaya başladı. Bu işlem birkaç gün sürecek. Toplam asker sayısı 9 binden az olacak" denildi. Açıklamada ayrıca daha fazla bilgi paylaşımının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde Minsk’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Belarus’a saldırı yapacağı yönünde istihbarat bilgilerine ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ortak bölgesel güç konuşlandırma" yönünde karar aldıklarını duyurmuştu. (İHA)

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Uzay Fenercioğlu
16.10.2022 23:40
Avrupa tekrar büyük bir sınavda. Ya kendini aşacak, büyük bir birlik olacak, ya da tarih tekerrür den ibaret olacak. Avrupa artık ABD ve Rusya'nın oyun alanına hapis olmamalı.  
 
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