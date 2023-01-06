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Çin'den gelen yolculardan korona testi istenecek

Belçika, Çin’deki Covid-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Çin’den direkt uçuşla gelen tüm yolculardan negatif Covid-19 testi talep edeceği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:09
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Belçika Çin'den gelen yolculardan korona virüs testi isteyecek

Çin'den gelen yolculardan korona testi istenecek
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İHA’nın haberine göre; Kısıtlamanın bu hafta içerisinde uygulamaya girmesi için çalışmaları sıklaştırdıklarını belirten Vandenbroucke, “Şu an tüm AB üyesi ülkelere, Çin'den Avrupa'ya gelen yolcuların uçağa binmeden önce negatif Covid-19 testi göstermelerini talep etmeleri için güçlü bir çağrı var” ifadelerini kullandı.

Çin, 8 Ocak’ta sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken birçok ülke Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin’den gelecek yolculara negatif test zorunluluğu getirdi. Belçika ise, Covid-19 salgınının yayılmasına karşı atılan yeni adımların bir parçası olarak Çin'den direkt uçuşla gelen yolculardan negatif Covid-19 testi göstermelerini isteyecek. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa Birliği'nin (AB), üye 27 ülkeye yaptığı önlem çağrısını dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda yolculardan negatif Covid-19 test sonucu ibraz etmelerini zorunlu hale getireceklerini söylerken, “Biz tam olarak şunu söylüyoruz: Çin'den gelirken negatif test göstermek zorundasınız aksi halde buraya gelemezsiniz” ifadelerini kullandı.

RESMİ GRİP SALGINI İLAN EDİLMİŞTİ

Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarına yaklaşan grip vakaları nedeniyle resmi grip salgını ilan edildiği belirtilmişti. Enstitü, "Grip vakaları zaman zaman ülkemizde kaydediliyor fakat bu sefer tüm kriterler grip salgınıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor" demişti.

Sciensano'dan Virolog Steven Van Gucht, hastanelerde Covid-19 vakaları kadar, grip vakalarının da bulunduğunu belirterek, grip vakalarında hastaneye yatış oranlarında Covid-19 vakalarına göre daha fazla artış beklediklerini söylemişti.

Almanya ve Slovakya, Belçika'dan daha önce grip salgını ilan etmişti.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULARA KISITLAMA

İtalya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay, Çin'den gelen yolculardan Covid-19 testi talep edileceğini duyurmuştu. İspanya ise, Avrupa ülkeleri arasında Çin'e kısıtlama uygulayan ikinci ülke olmuş ve Çin'den gelen yolculardan negatif Covid-19 testi veya aşı kanıtı talep etmişti. Fransa, sınır kontrollerini artırarak Çin'den gelenlerden negatif Covid-19 testi veya son 24 saate ait negatif antijen testi göstermelerini zorunlu hale getirmişti. Avustralya, Kanada, Hindistan, İsrail, Malezya, Fas, Katar, Güney Kore, Tayvan ve ABD de Çin'den gelen yolculara kısıtlama uygulanacağını açıklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Hindistan, Çin'in dışında Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'dan gelen yolculardan da negatif Covid-19 testi isteneceğini duyurmuş, bu ülkeler gelen, semptom gösteren veya testi pozitif çıkan yolcuların da karantinaya alınacağını açıklamıştı.

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