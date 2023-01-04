Çin'den test isteyen ülkelere misilleme tehdidi

Çin, sınırlarını açacağını ilan etmesinin ardından çok sayıda ülkenin Çin'den ve bölgelerinden seyahat eden yolculara uygulayacağını bildirdiği önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirterek karşı tedbirler alacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bu konuda uluslararası toplumla iletişimi artırmaya hazır olduklarını fakat bazı ülkelerin aldığı tedbirlerin bilimsel temeli olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

Covid-19 önlemlerinin siyasi amaçlar için kullanılmasına ve belirli ülkelere ayrımcı tedbirler uygulanmasına karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Mao, "Bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez. Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." dedi.

"AYRIMCI TEDBİRLER UYGULANMAMALI"

Mao, sağlık uzmanlarının, Çin'de halen yayılmakta olan virüs varyantlarının dünyanın diğer bölgelerindekilerle aynı olduğunu, yeni varyantların dünyanın her yerinde ortaya çıkabileceğini söylediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Çin, tüm ülkeler için Covid tedbirlerinin bilimsel temele dayanması ve orantılı olması gerektiğine inanıyor. Tedbirler, siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmamalı, hiçbir ülkeye ayrımcı tedbirler uygulanmamalı, normal seyahatler ve insanlar arası etkileşim ve işbirliğine engel olunmamalı."

Çin'in geçen ayın başında Covid-19 tedbirleri gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

"TEK ÜLKEDE GÖRÜLEN EN BÜYÜK YAYILMA"

Ülkeler, Pekin yönetiminin veri paylaşımındaki eksiklere dikkati çekerek, salgın tablosunun bilinmemesi ve olası yeni varyantların ortaya çıkmasından duydukları endişeyi dile getirmişti.

Aralarında ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın olduğu ülkeler, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

Vaka tahminleri ve projeksiyonlar, Çin'in tedbirlerini gevşetmeye başlamasından bu yana, Covid-19 salgınının başından beri "tek ülkede görülen en büyük yayılmayla" karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

GÜNLÜK VEFAT SAYISI 9 BİN

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin tahminlerine göre, ülkede aralık ortasında günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarken ay boyunca 18,6 milyon kişi Covid-19'a yakalandı. Şirket, günlük ölüm sayısının ise aralık sonunda 9 bine ulaştığını tahmin ediyor. (AA)