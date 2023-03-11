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Kırmızı kart gören yandı. Futbolcular bakın ne cezasıyla karşı karşıya kalacak

Belçika'da liglerde kırmızı kart gören futbolcular bir de vergi cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Belçika'da futbolculara ilginç cezayı hayata geçirilmek için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:15
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Belçika'da futbocular bakın ne cezasıyla karşı karşıya kalacak. Kırmızı kart gören yandı

Kırmızı kart gören yandı. Futbolcular bakın ne cezasıyla karşı karşıya kalacak
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Belçika'da kırmızı kart gören futbolcularla bir de vergi cezası geliyor. Kariyerlerini Belçika'da sürdüren futbolcuların vergi yükü, ilginç bir uygulamayla artacak. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören futbolculardan vergi alınması için çalışma başlattı.

Belçika'da doğrudan kırmızı kart gören futbolcular, federasyonun disiplin kuruluna bin euro ceza veriyor.

Bu ödemeyi vergilendirmeyi planlayan görevliler, yasal düzenleme için kulüplerle görüştü.

Uygulama yürürlüğe girdiğinde, kırmızı kart cezaları için devlete de yüzde 30 vergi ödenecek. Belçika Hükümeti kırmızı kart vergisiyle 160 bin euroluk kaynak yaratmayı hedefliyor.

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