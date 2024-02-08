Belediye Başkan adaylarının vaatleri

Muhalefet partilerinin belediye başkan adaylarının vaatlerine bakıyorum ve hayret ediyorum hatta şok yaşıyorum.

AKP iktidarının 20 yıldır yapamadıklarını yapmaya talip oluyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe verilerine göre;

Sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısı;

-2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 hane oldu

-2023 4 milyon 400 bin haneye yükseldi.

Sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı ise şöyle:

-17 milyon 600 bin…

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu artışı övünerek anlattı.

Soruyorum;

Bu tablo övünülecek bir tablo mu?

Utanılacak bir tablo mu?

Elbette, 21 yıldır tek başına iktidar olan AKP ve önce başbakanı şimdi de cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan için utanılacak bir tablodur.

Erdoğan iktidarı için yüz karasıdır.

Eleştirmeyen muhalefet partileri için çok ayıptır.

Bu tabloyu her gün yüzlerine sabah, öğle, akşam doktor reçetesi gibi yüzlerine, vurmamaları da muhalefet partileri için yüz karasıdır.

Muhalefetin belediye başkan adayları vaatlerinin birinci sırasına “sosyal yardım” paketlerini koyuyorlar.

AKP iktidarını da Erdoğan’ı da eleştiren tek bir belediye başkan adayı yok.

Onlar proje arıyorlarsa merhum Turgut Özal’ın kurduğu, “Fak-Fuk-Fon” projesini örnek olarak yazayım.

Özal döneminde sosyal yardımlar olarak ailelere;

Dikiş ve overlok makineleri,

Örgü makineleri,

Halı ve kilim tezgâhları,

Kümes kurma, tavuk ve yumurta üretimi,

Su tesisatçılığı,

Elektrikçilik,

Seramik ve fayans işçiliği,

Parke işçiliği,

Ahşap el işçiliği ve üretimi malzemeleri,

Cam işleme işçiliği ve üretimi malzemeleri,

Ayakkabı imalatçılığı işçiliği ve üretim malzemeleri,

Meyve ağacı fidanları,

Sebze tohum ve fidanları.

dağıtımlarını sağladı

Özal’ın projesinin özü evleri birer üretim merkezi haline dönüştürmek ve üretimlerini belediyelerin açacağı el ürünleri sergilerinde pazarlamaktı.

Belediye başkan adayları da oy almak için bu kampanyaları başlatmalı…

Türkiye’de 17 milyon 600 bin aile sosyal yardımlarla hayatı idame ettiriyor ve şu veri de önemli:

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilemeyen Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy sayısı şöyle;

27 milyon 133 bin 837

Değerli okurlarım,

Sözcü TV’de İsmail Saymaz kardeşim şunları söyledi:

“Neden Kılıçdaroğlu ıslık çalarak geziyor?

Neden bu şehirler elden giderse bundan hiç üzülmeyecekmiş gibi davranıyor?

Niçin, hatta ve hatta niçin hiç seçim yokmuş, İstanbul’da ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin kaybedilmeyecekmiş gibi davranıyor?”

İlahi İsmail.

Kılıçdaroğlu meydanlara çıksa neler söylenir neler?

Ayrıca bu ifaden CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de yakışık almadı.

Özel ve genel merkez yönetimi var gücü ile yerel seçimi kazanmaya odaklandı.

Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar 11 büyükşehir belediye başkanlığı ve toplamda 240 belediye kazandılar.

30 yılı aşkındır tanıdığım Kılıçdaroğlu çok iyi biliyorum bunları sadece bir tanesi kaybedilse büyük üzüntü duyacak bir siyasetçidir.

Sevgili İsmail senin bu sözlerin de inanıyorum ki Kılıçdaroğlu’nu derinden yaralamıştır.

Anladım ki Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyi tanımıyorsun.

Değerli okurlarım,

Can Atalay’ın vekilliğinin Meclis’te anayasa çiğnenerek düşürülmesi 100 yıllık demokrasimizin kara lekesi oldu.

Can Atalay’ın değil, hukuken anayasal meşruiyeti olmadan seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı düşmeli…