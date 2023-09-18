Ben Affleck eski eşi ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aman Jennifer görmesin

2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.

BOYNUNA SARILDI

Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete daldı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Şimdilerde Jennifer Lopez ile mutlu evliliğini sürdüren Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak, otomobilden indi.