Burnunu karıştırıp içli köfte yapan Berdan Mardini gelen tepkilere cevap verdi

İhanetine uğradığı Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı. Evini gezdiren şarkıcı, daha sonra annesiyle içli köfte yaptı. Mardini'nin içli köfte yaparken elini burnuna götürmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"

Röportaj esnasında evini gezdiren Mardini, daha sonra annesiyle Mardin usulü içli köfte yapmaya başladı. Şarkıcının bu esnada burnunu karıştırması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?" yorumları yapıldı.,

Bunun üzerine Berdan Mardini yaptığı paylaşımda "Ben kendimle çok barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum çok teşekkürler Türkiye" cevabını verdi.

İşte Berdan Mardini'ye yapılan bazı yorumlar: