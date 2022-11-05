Berdan Mardini farklı bir şekilde konuya dahil oldu.Tayt tartışması son hızla devam ediyor

Türk pop müziği sanatçısı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde tayt giymeyi tercih eden kadınlar ile ilgili "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum.

Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." şeklinde bir yorumda bulunmuş ve magazin gündeminde önemli bir tartışmanını fitilini ateşlemişti.

Duru'nun yaptığı bu tayt çıkışının ardından bazı isimler ona destek verirken, bazı isimlerse kadınların giyim kuşamlarına karışılmasının ne kadar yanlış olduğunu hatırlattı. Farklı bakış açıları üzerinden tayt konusuna dair yorumlar devam ederken konuya farklı bir bakış açısı getiren isim Berdan Mardini oldu.

TAYTLI SPOR VİDEOSU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında evinden canlı yayına bağlanan ve bu yayın sırasında burnunu karıştırarak tepki çeken Berdan Mardini, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı spor paylaşımıyla bu defa tayt gündemine gönderme yaptı.

Spor pozu sırasında üzerinde tayt olduğu görülen Mardini'nin bu hareketi Nükhet Duru'ya bir tepki olarak değerlendirilirken kimi takipçileri de onu Özcan Deniz'e benzetti.